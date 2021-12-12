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СЬОГОДНІ Новини України

Україну засніжить: прогноз погоди на 13 грудня (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 15:54
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Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с
В Україні погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 13 грудня, на території України синоптики прогнозують опади. Очікується мокрий сніг та дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на 13 грудня

За прогнозом синоптиків, на заході, у північних та центральних областях йтиме мокрий сніг та дощ.

Температура повітря вночі становитиме -2...+4 градуси, на півдні та сході буде +5...+7 градусів.

У східній частині опади не очікуються – буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до 4 градусів.

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У Києві та області синоптики прогнозують температуру повітря і вночі, і вдень від 2 до 4 градусів тепла. Водночас піде мокрий сніг та дощ.

Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.

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Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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