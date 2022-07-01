Укргидрометцентр обеспокоил украинцев тревожным прогнозом на 2 июля (фото)

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили об опасных метеорологических явлениях по Украине. Гражданам придется приготовиться к плохой погоде в некоторых областях.
Об этом центр сообщил на своей странице в Facebook.
Что происходит
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине! 2 июля днем в большинстве западных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что уровень опасности будет желтым.
Раньше мы писали, что в Одессе улицы превратились в реки, а жуткий гром напоминал взрывы. Также в селе Демидов Киевской области из-за удара молнии был поврежден мост через реку Ирпень.