Укргидрометцентр обеспокоил украинцев тревожным прогнозом на 2 июля (фото)

Объявлен желтый уровень опасности

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях. / Фото: EPA, pixabay.com, Коллаж: Сегодня

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили об опасных метеорологических явлениях по Украине. Гражданам придется приготовиться к плохой погоде в некоторых областях.

Об этом центр сообщил на своей странице в Facebook.

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Что происходит

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине! 2 июля днем в большинстве западных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что уровень опасности будет желтым.

Фото – Украинский гидрометеорологический центр.

Раньше мы писали, что в Одессе улицы превратились в реки, а жуткий гром напоминал взрывы. Также в селе Демидов Киевской области из-за удара молнии был поврежден мост через реку Ирпень.