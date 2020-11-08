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"Укрзализныця" откроет продажу билетов в Ужгороде

8 ноября, 14:48

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Такое решение было принято по результатам заседания комиссии ТЭБ и ЧС

С 9 ноября "Укрзализныця" возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде, который находится в "красной зоне".

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:

  • № 3/4 Запорожье – Ужгород;
  • № 10/9 Мариуполь – Киев;
  • № 17/18 Харьков – Ужгород;
  • № 29/30 Киев – Ужгород;
  • № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • № 81/82 Киев – Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь – Киев;
  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • № 91/92 Львов – Киев;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • № 107/108 Одесса – Ужгород;
  • № 116/115 Киев – Бердянск;
  • № 145/146 Киев – Измаил;
  • № 217/218 Киев – Рахов;
  • № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Кроме того, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев – Херсон.

"До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", – говорится в сообщении.

Такое решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Напомним, за последние сутки в Украине выявили 9721 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 440 188 человек.

Кроме того, в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.

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Укрзализныця поезда Ужгород коронавирус
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