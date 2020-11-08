"Укрзализныця" откроет продажу билетов в Ужгороде

Такое решение было принято по результатам заседания комиссии ТЭБ и ЧС

С 9 ноября "Укрзализныця" возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде, который находится в "красной зоне".

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:

№ 3/4 Запорожье – Ужгород;

№ 10/9 Мариуполь – Киев;

№ 17/18 Харьков – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь – Киев;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 91/92 Львов – Киев;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 107/108 Одесса – Ужгород;

№ 116/115 Киев – Бердянск;

№ 145/146 Киев – Измаил;

№ 217/218 Киев – Рахов;

№ 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Кроме того, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев – Херсон.

"До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", – говорится в сообщении.

Такое решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Напомним, за последние сутки в Украине выявили 9721 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 440 188 человек.

Кроме того, в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.

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