Каким будет междугороднее и ЖД сообщение после ужесточения карантина

Междугороднее сообщение и ж/д остановят, если на то будут предпосылки

Кабинет министров получил от Минздрава рекомендации по усилению карантина в Украине.Об этом 5 ноября заявил Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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В пятницу, 6 ноября, должно пройти внеочередное заседание Кабмина, на котором будут решать вопросы об ужесточении карантина.

Но об остановке междугороднего сообщения и поездов по всей стране пока речи не идет. Однако могут усилить контроль за выполнением карантинных мер.

Междугороднее сообщение и жд могут остановить, если населенный пункт попадает в "красную" зону. Это прописано в постановлении Кабинета министров.

В "красной зоне" перестают курсировать железнодорожный транспорт, пригородные электрички, автобусы в междугороднем, внутриобластном и межобластном сообщении. Легковых автомобилей ограничения не касаются.

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение работы общественного транспорта. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", – сказал Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

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Ранее мы сообщали, что в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.

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