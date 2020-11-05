Українська
$ 28,51
33,42
  1. Последние новости Украины

Каким будет междугороднее и ЖД сообщение после ужесточения карантина

5 ноября, 13:00

Виталий Андроник Виталий Андроник

Междугороднее сообщение и ж/д остановят, если на то будут предпосылки

Кабинет министров получил от Минздрава рекомендации по усилению карантина в Украине.Об этом 5 ноября заявил Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Реклама

В пятницу, 6 ноября, должно пройти внеочередное заседание Кабмина, на котором будут решать вопросы об ужесточении карантина.

Но об остановке междугороднего сообщения и поездов по всей стране пока речи не идет. Однако могут усилить контроль за выполнением карантинных мер.

Междугороднее сообщение и жд могут остановить, если населенный пункт попадает в "красную" зону. Это прописано в постановлении Кабинета министров.

В "красной зоне" перестают курсировать железнодорожный транспорт, пригородные электрички, автобусы в междугороднем, внутриобластном и межобластном сообщении. Легковых автомобилей ограничения не касаются.

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый – ограничение работы общественного транспорта. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", – сказал Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин коронавирус ограничения

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?
СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?Политика
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделать
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделатьПолитика
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставку
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставкуПолитика
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставкуПолитика
Школа не несет ответственности за COVID-19: родителей заставляют подписывать сомнительные справки
Школа не несет ответственности за COVID-19: родителей заставляют подписывать сомнительные справкиУкраина
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИ
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять