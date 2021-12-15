Елка и первые туристы: как Карпаты готовят к новогодним праздникам – репортаж (фото, видео)

Ежегодно в Карпаты съезжаются отдыхающие, чтобы встретить Новый год в заснеженной местности

В Карпаты уже начинают съезжаться туристы/Коллаж: "Сегодня"

Немало украинцев любят отдых в Буковеле. Зимний курорт славится своими снежными горками, новогодними ярмарками и вкусным глинтвейном.

"Сегодня" побывали в Буковеле и узнали, как там готовятся к зимним праздникам.

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Есть ли туристы?

В Буковеле еще не разгар сезона отдыха, однако лыжников уже достаточно много. На подъемниках даже есть очереди.

К подъемникам в Буковеле почти всегда есть очереди/Фото: "Сегодня", автор — Татьяна Очеретяная

На курорт приехали уже довольно много людей/Фото: "Сегодня", автор — Татьяна Очеретяная

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Все на курорте покрыто снегом/Фото: "Сегодня", автор — Татьяна Очеретяная

Подготовка горок

Отдельные горки еще засыпают снегом с помощью спецтехники, на них катание временно запрещено. Также открыта лишь часть аттракционов.

На некоторых горках распиливают снег с помощью специнструментов/Фото: "Сегодня", автор — Татьяна Очеретяная

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Подготовка к концертам

На территории курорта уже установили новогоднюю елку и сцену для проведения концертов.

На курорте уже готова сцена для концертов/Фото: "Сегодня", автор-Татьяна Очеретяная

В Буковеле можно будет согреться вкусным глинтвейном, а также купить сувениры или подарки/Фото: "Сегодня", автор — Татьяна Очеретяная

На курорте уже установили новогоднюю елку/Фото: "Сегодня", автор — Татьяна Очеретяная

Елку украсили различными игрушками и гирляндами/Фото: "Сегодня", автор — Татьяна Очеретяная

Как быстро добраться до курорта?

В этом году стало значительно удобнее добираться до курорта — поезд сразу направляется к станции "Татаров", откуда шаттлы едут сразу в Буковель. Их рейсы привязаны к расписанию поездов, поэтому пассажирам не нужно долго ждать автобус. Таким образом, начать полноценный отдых можно через пол часа после прибытия поезда.

Опасность в Карпатах

Многие отдыхающие в Карпатах любят ходить в горы. Однако не стоит забывать о лавинах. Спасатели утверждают, если вы оказались в горах во время снежной лавины, то нужно:

сохранять спокойствие и избегать паники;

услышав шум приближающейся снежной лавины, немедленно спрятаться за скалу, дерево, лечь на землю, укрыть руками голову, прижать колени к животу;

нужно ориентировать свое тело по движению лавины и дышать через одежду.

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