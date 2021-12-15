Ялинка та перші туристи: як Карпати готують до новорічних свят – репортаж (фото, відео)

Чимало українців полюбляють відпочинок у Буковелі. Зимовий курорт славиться своїми сніжними гірками, новорічними ярмарками та смачним глінтвейном.
"Сьогодні" побували у Буковелі та дізналися, як там готуються до зимових свят.
Чи є туристи?
У Буковелі ще не розпал сезону відпочинку, однак лижників вже досить багато. На підйомниках навіть є черги.
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Підготовка гірок
Окремі гірки ще засипають снігом за допомогою спецтехніки, на них катання тимчасово заборонене. Також відкрита лише частина атракціонів.
Підготовка до концертів
На території курорту вже встановили новорічну ялинку і сцену для проведення концертів.
Як швидко дістатися курорту?
Цього року стало значно зручніше діставатись до курорту — потяг одразу прямує до станції "Татарів", звідки шатли їдуть одразу до Буковелю. Їхні рейси прив'язані до розкладу потягів, тому пасажирам не потрібно довго чекати автобус. Таким чином, розпочати повноцінний відпочинок можна за пів години після прибуття потяга.
Небезпека у Карпатах
Багато відпочивальників у Карпатах люблять ходити в гори. Однак не варто забувати про лавини. Рятувальники стверджують, якщо ви опинилися в горах під час снігової лавини, то потрібно:
- зберігати спокій та уникати паніки;
- почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно сховатися за скелю, дерево, лягти на землю, вкрити руками голову, притиснути коліна до живота;
- потрібно орієнтувати своє тіло за рухом лавини та дихати через одяг.
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