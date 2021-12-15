Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини України

Ялинка та перші туристи: як Карпати готують до новорічних свят – репортаж (фото, відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 08:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щорічно в Карпати з'їжджаються відпочивальники, щоб зустріти Новий рік у засніженій місцевості
У Карпати вже починають з'їжджатися туристи/Колаж: "Сьогодні"
У Карпати вже починають з'їжджатися туристи/Колаж: "Сьогодні"

Чимало українців полюбляють відпочинок у Буковелі. Зимовий курорт славиться своїми сніжними гірками, новорічними ярмарками та смачним глінтвейном.

"Сьогодні" побували у Буковелі та дізналися, як там готуються до зимових свят.

Реклама

Чи є туристи?

У Буковелі ще не розпал сезону відпочинку, однак лижників вже досить багато. На підйомниках навіть є черги.

До підйомників у буковелі майже завжди є черги/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна
До підйомників у буковелі майже завжди є черги/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

На курорт приїхали вже досить багато людей/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна
На курорт приїхали вже досить багато людей/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

Реклама

Все на курорті покрите снігом/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна
Все на курорті покрите снігом/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

Підготовка гірок

Окремі гірки ще засипають снігом за допомогою спецтехніки, на них катання тимчасово заборонене. Також відкрита лише частина атракціонів.

На деяких гірках розпилюють сніг за допомогою спецінструментів/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна
На деяких гірках розпилюють сніг за допомогою спецінструментів/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

Реклама

Підготовка до концертів

На території курорту вже встановили новорічну ялинку і сцену для проведення концертів.

На курорті вже готова сцена для концертів/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна
На курорті вже готова сцена для концертів/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

У Буковелі можна буде зігрітися смачним глінтвейном, а також купити сувеніри або подарунки/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна
У Буковелі можна буде зігрітися смачним глінтвейном, а також купити сувеніри або подарунки/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

На курорті вже встановили новорічну ялинку/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна
На курорті вже встановили новорічну ялинку/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

Ялинку оздобили різними іграшками та гірляндами/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна
Ялинку оздобили різними іграшками та гірляндами/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

Як швидко дістатися курорту?

Цього року стало значно зручніше діставатись до курорту — потяг одразу прямує до станції "Татарів", звідки шатли їдуть одразу до Буковелю. Їхні рейси прив'язані до розкладу потягів, тому пасажирам не потрібно довго чекати автобус. Таким чином, розпочати повноцінний відпочинок можна за пів години після прибуття потяга.

Небезпека у Карпатах

Багато відпочивальників у Карпатах люблять ходити в гори. Однак не варто забувати про лавини. Рятувальники стверджують, якщо ви опинилися в горах під час снігової лавини, то потрібно:

  • зберігати спокій та уникати паніки;
  • почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно сховатися за скелю, дерево, лягти на землю, вкрити руками голову, притиснути коліна до живота;
  • потрібно орієнтувати своє тіло за рухом лавини та дихати через одяг.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування
Фото дня

Дивіться! Серфінгісти катаються на морських хвилях в Одесі

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

58 576

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти