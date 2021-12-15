Ялинка та перші туристи: як Карпати готують до новорічних свят – репортаж (фото, відео)

Щорічно в Карпати з'їжджаються відпочивальники, щоб зустріти Новий рік у засніженій місцевості

У Карпати вже починають з'їжджатися туристи/Колаж: "Сьогодні"

Чимало українців полюбляють відпочинок у Буковелі. Зимовий курорт славиться своїми сніжними гірками, новорічними ярмарками та смачним глінтвейном.

"Сьогодні" побували у Буковелі та дізналися, як там готуються до зимових свят.

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Чи є туристи?

У Буковелі ще не розпал сезону відпочинку, однак лижників вже досить багато. На підйомниках навіть є черги.

До підйомників у буковелі майже завжди є черги/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

На курорт приїхали вже досить багато людей/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

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Все на курорті покрите снігом/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

Підготовка гірок

Окремі гірки ще засипають снігом за допомогою спецтехніки, на них катання тимчасово заборонене. Також відкрита лише частина атракціонів.

На деяких гірках розпилюють сніг за допомогою спецінструментів/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

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Підготовка до концертів

На території курорту вже встановили новорічну ялинку і сцену для проведення концертів.

На курорті вже готова сцена для концертів/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

У Буковелі можна буде зігрітися смачним глінтвейном, а також купити сувеніри або подарунки/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

На курорті вже встановили новорічну ялинку/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

Ялинку оздобили різними іграшками та гірляндами/Фото: "Сьогодні", автор — Тетяна Очеретяна

Як швидко дістатися курорту?

Цього року стало значно зручніше діставатись до курорту — потяг одразу прямує до станції "Татарів", звідки шатли їдуть одразу до Буковелю. Їхні рейси прив'язані до розкладу потягів, тому пасажирам не потрібно довго чекати автобус. Таким чином, розпочати повноцінний відпочинок можна за пів години після прибуття потяга.

Небезпека у Карпатах

Багато відпочивальників у Карпатах люблять ходити в гори. Однак не варто забувати про лавини. Рятувальники стверджують, якщо ви опинилися в горах під час снігової лавини, то потрібно:

зберігати спокій та уникати паніки;

почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно сховатися за скелю, дерево, лягти на землю, вкрити руками голову, притиснути коліна до живота;

потрібно орієнтувати своє тіло за рухом лавини та дихати через одяг.

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