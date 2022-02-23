Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🚨 Режим ЧП 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Уже официально. Какие меры введут в Украине из-за чрезвычайного положения: список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 21:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Режим чрезвычайного положения начнет действовать с 00:00 24 февраля и продлится минимум месяц
В Украине вводится чрезвычайное положение.
В Украине вводится чрезвычайное положение. / Фото: Коллаж: Сегодня

По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, вводят чрезвычайное положение. Такое решение приняла Верховная Рада Украины вечером 23 февраля.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

Таким образом, народные депутаты проголосовали на внеочередном заседании за утверждение соответствующего указа президента Украины. "За" проголосовали 335 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 0, "не голосовали" – 4.

Согласно указу президента "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" режим ЧП ввели на фоне признания Российской Федерацией независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также после того, как Россия ввела свои войска на оккупированные территории восточной Украины.

Для чего нужен режим ЧП

Согласно документу, вооруженное противостояние на оккупированных территориях может распространиться на другие регионы Украины. Поэтому в стране вводится чрезвычайное положение, чтобы предотвратить ряд вызовов:

Реклама
  • защитить госграницу,
  • поддерживать общественную безопасность и порядок,
  • предотвратить попытки захватить государственную власть.

Чрезвычайное состояние вводится на 30 дней, начиная с 24 февраля.

Какие меры будут введены в Украине:

  • установление особого режима въезда и выезда (при необходимости);
  • ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
  • усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
  • запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом (при необходимости);
  • запрет забастовок;
  • временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;
  • введение комендантского часа (при необходимости);
  • проверка документов у граждан, а в особых случаях – проведение осмотра личных вещей, автомобилей, багажа;
  • запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа СБУ, соответствующего подразделения Службы внешней разведки;
  • запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
  • запрет на работу любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного пользования;
  • особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Киеве военкоматы охотятся на призывников-уклонистов? Мы проверили слухи Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная На Донбассе боевики обстреляли детсад и дома – пострадала женщина (фото, видео) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

179 905

заболело за неделю в Украине

-20%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3665

Евро (€)

32.9

Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять