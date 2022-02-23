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Вже офіційно. Які заходи введуть в Україні через надзвичайний стан: список

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23 лютого, 21:49
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Режим надзвичайного стану почне діяти з 00:00 24 лютого і триватиме щонайменше місяць
В Україні вводять надзвичайний стан.
В Україні вводять надзвичайний стан. / Фото: Колаж: Сьогодні

По всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, вводять надзвичайний стан. Таке рішення затвердила Верховна Рада України ввечері 23 лютого.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Таким чином народні депутати проголосували на позачерговому засіданні за затвердження відповідного указу президента України. "За" проголосували 335 нардепів, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували" – 4.

Відповідно до указу президента "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України", режим НС запровадили на фоні визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", а також після того, як Росія ввела свої війська на окуповані території східної України.

Для чого потрібний режим НС

Згідно з документу, збройне протистояння на окупованих територіях, може поширитися на інші регіони України. Тому в країні вводиться надзвичайний стан, щоб запобігти ряду викликів:

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  • захистити держкордон,
  • підтримувати громадську безпеку і порядок,
  • запобігти спробам захопити державну владу.

Надзвичайний стан вводиться на 30 днів, починаючи з 24 лютого.

Які заходи запровадять в Україні:

  • встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду (за потреби);
  • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);
  • посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
  • заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом (за потреби);
  • заборона страйків;
  • тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;
  • запровадження комендантської години (за потреби);
  • перевірка документів у громадян, а в особливих випадках – проведення огляду особистих речей, автомобілів, багажу;
  • заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
  • заборона виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку;
  • заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування;
  • особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).

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