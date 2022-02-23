Вже офіційно. Які заходи введуть в Україні через надзвичайний стан: список

Режим надзвичайного стану почне діяти з 00:00 24 лютого і триватиме щонайменше місяць

В Україні вводять надзвичайний стан. / Фото: Колаж: Сьогодні

По всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, вводять надзвичайний стан. Таке рішення затвердила Верховна Рада України ввечері 23 лютого.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Таким чином народні депутати проголосували на позачерговому засіданні за затвердження відповідного указу президента України. "За" проголосували 335 нардепів, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували" – 4.

Відповідно до указу президента "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України", режим НС запровадили на фоні визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", а також після того, як Росія ввела свої війська на окуповані території східної України.

Для чого потрібний режим НС

Згідно з документу, збройне протистояння на окупованих територіях, може поширитися на інші регіони України. Тому в країні вводиться надзвичайний стан, щоб запобігти ряду викликів:

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захистити держкордон,

підтримувати громадську безпеку і порядок,

запобігти спробам захопити державну владу.

Надзвичайний стан вводиться на 30 днів, починаючи з 24 лютого.

Які заходи запровадять в Україні:

встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом (за потреби);

заборона страйків;

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;

запровадження комендантської години (за потреби);

перевірка документів у громадян, а в особливих випадках – проведення огляду особистих речей, автомобілів, багажу;

заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

заборона виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку;

заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування;

особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).

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