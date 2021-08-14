В Баларуси частично заблокировали самые популярные соцсети – СМИ

Началось все с двух аккаунтов в TikTok, но из-за технических нюансов распространилось на несколько доменов

Власти Беларуси заблокировали соцсети. Коллаж "Сегодня" / Фото: Unsplash

В Беларуси власти заблокировали социальные сети и YouTube, но частично. Под блокировку, среди прочего, попали самые посещаемые ресурсы: Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, а также российские "ВКонтакте" и "Одноклассники".



"Мониторинговые сервисы, следящие за интернет-цензурой в Белоруссии, сообщают, что домены популярных соцсетей внесены в реестр для блокировки на территории страны", – говорится в посте Telegram-канала "Ateo Breaking".

С чего все началось

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12 августа в реестр блокировки внесли два аккаунта в TikTok. Как сообщает "За BYnet", невозможно заблокировать отдельные аккаунты – провайдеры вынуждены ограничить доступ ко всему домену.

Позже, по данным Telegram-каналов, под блокировку попали "Одноклассники" и Instagram.

"Дело вот в чем — нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивают половину остального интернета. Поэтому у провайдеров выбор — заблокировать все социальные сети или просто забить. Это не значит, что завтра эти соцсети вдруг не окажутся заблокированными в Беларуси. Рубильнички-то все еще в руках любителей запрещать. Но прямо сейчас эти соцсети работают, и внесение в реестр отдельных записей на это никак не влияет", – пояснили в "За BYnet".

Напомним, 12 августа девушка белорусского оппозиционера Виталия Шишова Божена Жолудь обратилась в украинскую полицию с заявлением, в котором попросила предоставить ей охрану. Активиста нашли повешенным 3 августа – подозревают, что Шишов был убит и это попытались выдать за самоубийство.

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