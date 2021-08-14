У Баларусі частково заблокували найпопулярніші соцмережі – ЗМІ

Почалося все з двох акаунтів в TikTok, але через технічні нюанси поширилося на декілька доменів

Влада Білорусі заблокували соцмережі. Колаж "Сьогодні" / Фото: Unsplash

У Білорусі влада заблокувала соціальні мережі і YouTube, але частково. Під блокування, серед іншого, потрапили найбільш відвідувані ресурси: Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, а також російські "ВКонтакте" і "Одноклассники".



"Моніторингові сервіси, що стежать за інтернет-цензурою в Білорусії, повідомляють, що домени популярних соцмереж внесені до реєстру для блокування на території країни", – йдеться в пості Telegram-каналу "Ateo Breaking".

З чого все почалося

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12 серпня в реєстр блокування внесли два аккаунта в TikTok. Як повідомляє "За BYnet", неможливо заблокувати окремі акаунти – провайдери змушені обмежити доступ до всього домену.

Пізніше, за даними Telegram-каналів, під блокування потрапили "Одноклассники" і Instagram.

"Справа ось в чому – не існує надійно працюючої технології, яка вміє блокувати окремі сторінки або канали в соцмережах і месенджерах, і при цьому не вбивають половину решти інтернету. Тому у провайдерів вибір – заблокувати всі соціальні мережі або просто забити. Це не означає, що завтра ці соцмережі раптом не виявляться заблокованими в Білорусі. Рубільнічкі-то все ще в руках аматорів забороняти. Але прямо зараз ці соцмережі працюють, і внесення в реєстр окремих записів на це ніяк не впливає", – пояснили в "За BYnet".

Нагадаємо, 12 серпня дівчина білоруського опозиціонера Віталія Шишова Божена Жолудь звернулася в українську поліцію із заявою, в якій попросила надати їй охорону. Активіста знайшли повішеним 3 серпня – підозрюють, що Шишов був убитий і це спробували видати за самогубство.

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