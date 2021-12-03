В части Украины будет идти мокрый снег: где ожидать осадков и мороза (карта)

В этот день ожидаются порывы ветра до 12 м/с

В пятницу в Украине ожидаются "погодные качели"/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 3 декабря, в Украине прогнозируют осадки. Однако в некоторых регионах будет сухо.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день мокрый снег ожидается в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. На остальной территории прогнозируют переменную облачность. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +3 градусов. На востоке стоит ожидать 10-12 градусов тепла.

В северных регионах — +2-8 градусов. На юге будет тепло — +10-12 градусов.

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В Киеве прогнозируют мокрый снег, 4-6 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо, +12-14 градусов.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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