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СЬОГОДНІ Новини України

У частині України йтиме мокрий сніг: де очікується опадів та морозу (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
3 грудня, 06:00
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Цього дня очікуються пориви вітру до 12 м/с
У п'ятницю в Україні очікуються "погодні гойдалки"/Колаж: Сьогодні
У п'ятницю в Україні очікуються "погодні гойдалки"/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 3 грудня, в Україні прогнозують опади. Однак у деяких регіонах буде сухо.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня мокрий сніг очікується у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. На решті території прогнозують мінливу хмарність. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +3 градусів. На сході варто очікувати 10-12 градусів тепла.

У північних регіонах — +2-8 градусів. На півдні буде тепло — +10-12 градусів.

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У Києві прогнозують мокрий сніг, 4-6 градусів тепла, а в Сімферополі буде сухо, +12-14 градусів.

Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально відносить.

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