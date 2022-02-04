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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Европе нашли новый штамм ВИЧ – чего опасаться украинцам

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 16:02
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Ученые отмечают, что заболевшие люди с большей вероятностью передают вирус другим
В Европе обнаружили новый штамм ВИЧ. Фото: коллаж "Сегодня"
В Европе обнаружили новый штамм ВИЧ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Нидерландах ученые обнаружили новый штамм ВИЧ – VB. Украинцам стоит опасаться, так как вирус повреждает иммунную систему в два раза быстрее, чем другие варианты.

Об этом сообщили в Oxford University.

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Что известно о новом штамме ВИЧ?

Как выяснилось, новым штаммом заразились 109 человек. VB повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с повседневными инфекциями и болезнями быстрее, чем предыдущие версии вируса.

Кроме того, новый штамм имеет вирусную нагрузку в 5,5 раз выше, чем текущий штамм. Ученые отмечают, что заболевшие люди с большей вероятностью передают вирус другим.

Согласно исследованию, быстрое ухудшение здоровья после заражения VB значит, что раннее выявление является критическим.

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Как людям с ВИЧ-инфекцией защититься от COVID-19

Украинцы, живущие с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, более уязвимы к любым инфекциям, в том числе и к коронавирусу. Из-за этого вакцинация от ковида для них жизненно необходима.

Пока нет исследований, которые утверждали бы, что люди с ВИЧ более подвержены инфицированию. Однако есть доказательства, что риск тяжелого течения COVID-19 у таких больных снижается при приеме антиретровирусной терапии.

По информации Центров контроля и профилактики болезней США (CDC), люди с ВИЧ могут иметь большую вероятность тяжелого течения болезни. Кроме того, люди с ВИЧ-инфекцией имеют на 78% выше риск умереть от осложнений ковида. Именно поэтому вакцинация для них жизненно необходима.

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Люди с ВИЧ, как и все остальные, должны строго соблюдать такие правила:

  • правильно использовать защитные маски;
  • соблюдать социальную дистанцию;
  • регулярно мыть руки с мылом и использовать антисептик;
  • избегать больших скоплений людей.

Дополнительные советы для людей с ВИЧ:

  • консультироваться с врачом и регулярно принимать антиретровирусные препараты;
  • создать запас препаратов для АРТ на следующие 30–90 дней, это позволит избежать очередей и лишних контактов;
  • вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции: эти болезни часто встречаются у людей с ВИЧ и опасны тяжелым течением;
  • сделать прививку от COVID-19;
  • если заболели COVID-19, не отменять самостоятельно прием никаких лекарств, которые употребляли ранее (в частности, речь идет об антиретровирусной терапии).

В Минздраве подчеркнули, что для людей с ВИЧ вакцинация безопасна. Это подтверждено клиническими исследованиями вакцин против COVID-19, в которые были включены люди, живущие с ВИЧ.

При этом прививки от других инфекций пациентам с ВИЧ не стоит делать в течение 14 дней с момента вакцинации от COVID-19.

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