В Facebook разгоняют "зраду", что сгорела фабрика вакцин в Индии. Это правда?

Украина закупила препарат Covishield в Индии, но перед этим там случилась беда

В Сети появились сообщения о том, что якобы в Индии сгорела фабрика по производству вакцин и погибли люди. Примечательно, что на этом производстве выпускается препарат Covishield, который закупила Украина. Вот только попытка разогнать "зраду" не засчитана, поскольку это событие давно минувших дней – пожар случился еще 21 января.

Что за истерика в Сети?

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Советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал сегодня утром в Facebook, что пять человек погибли при пожаре в Индии.

"Да, горела фабрика по производству вакцин. Да, та самая (в городе Пуне). Я бы сейчас пошутил про Віслюка Апокаліпсису, но это уже даже не смешно", – говорится в его сообщении.

Эту "зраду" подхватило и распространило в Сети сообщество поддержки "Европейской солидарности" и Порошенко.

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А на самом деле пожар был?

Действительно, горел один из недостроенных корпусов Индийского института сыворотки – одного из крупнейших в мире производителей вакцин. Там производятся вакцины совместной разработки Оксфордского университета и шведской компании AstraZeneca.

Вот только пожар случился еще 21 января этого года. Индийское издание The Indian Express сообщало о пяти погибших. В руководстве института отмечали, что пожар никак не повлияет на поставки вакцин заказчикам.

Спустя месяц, 21 февраля, вакцина Covishield была успешно отправлена в Украину. Но при этом уже в нашей стране начали разгонять "зраду", что препарат якобы может быть опасен и неэффективен. Мы опровергли пять мифов об индийской вакцине.

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Также стоит отметить, что Covishield закупили далеко не последние в мире страны, в том числе и Великобритания. Читайте подробнее, где еще используют этот препарат.

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