В Киеве украинская ведущая попала в ДТП: виновник пытался сбежать

У мужчины не было при себе документов и он отказался полностью представиться

Ведущая канала "НАШ" попала в аварию. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в ДТП попала ведущая телеканала "НАШ" Анастасия Гусарева. 4 октября в ее автомобиль въехал мужчина на Toyota – он пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщили в эфире телеканала "НАШ" на YouTube.

Детали ДТП

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По словам Гусаревой, она проезжала на зеленый сигнал светофора и в нее въехал мужчина на черной машине марки Toyota. На место происшествия прибыла патрульная полициия.

Как рассказала украинская ведущая, водитель Toyota пытался скрыться с места аварии, но его заблокировал таксист.

Ведущая не пострадала в ДТП. Фото: Скриншот

Что известно о виновнике в аварии

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Гусарева заявила, что у водителя Toyota не было при себе документов и он отказался полностью представиться. По предварительной информации, мужчину зовут Дмитрий и он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Что говорят в полиции

Пострадавшая ведущая попросила полицейских прокомментировать произошедшее. Но ей посоветовали обратиться в пресс-центр патрульной полиции Киева.

Виновный в ДТП пытался сбежать. Фото: Скриншот

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К слову, в эфире телеканала также сообщили, что под номерами на Toyota и вовсе зарегистрирован другой автомобиль – BMW 2012 года выпуска.

Самые частые причины ДТП

Нарушение правил маневрирования. Превышение безопасной скорости. Несоблюдение дистанции. Нарушение правил проезда перекрестков. Управление транспортом в состоянии опьянения.

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