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У Києві українська ведуча потрапила в ДТП: винуватець намагався втекти

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 жовтня, 14:50
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У чоловіка не було при собі документів і він відмовився повністю представитися
Ведуча каналу "НАШ" потрапила в аварію. Фото: колаж "Сегодня"
Ведуча каналу "НАШ" потрапила в аварію. Фото: колаж "Сегодня"

У Києві в ДТП потрапила ведуча телеканалу "НАШ" Анастасія Гусарєва. 4 жовтня в її автомобіль в'їхав чоловік на Toyota – він намагався втекти з місця події.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "НАШ" на YouTube.

Деталі ДТП

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За словами Гусарєвої, вона проїжджала на зелений сигнал світлофора і в неї в'їхав чоловік на чорній машині марки Toyota. На місце події прибула патрульна поліція.

Як розповіла українська ведуча, водій Toyota намагався втекти з місця аварії, але його заблокував таксист.

Ведуча не постраждала в ДТП. Фото: Скриншот
Ведуча не постраждала в ДТП. Фото: Скриншот

Що відомо про винуватця в аварії

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Гусарєва заявила, що у водія Toyota не було при собі документів і він відмовився повністю представитися. За попередньою інформацією, чоловіка звати Дмитро і він міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.

Що кажуть у поліції

Постраждала ведуча попросила поліцейських прокоментувати подію. Але їй порадили звернутися до пресцентру патрульної поліції Києва.

Винний у ДТП намагався втекти. Фото: Скриншот
Винний у ДТП намагався втекти. Фото: Скриншот

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До речі, в ефірі телеканалу також повідомили, що під номерами на Toyota і зовсім зареєстрований інший автомобіль – BMW 2012 року випуску.

Найчастіші причини ДТП

  1. Порушення правил маневрування.
  2. Перевищення безпечної швидкості.
  3. Недотримання дистанції.
  4. Порушення правил проїзду перехресть.
  5. Керування транспортом у стані сп'яніння.

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