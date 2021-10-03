В Киевской области во время ДТП автомобиль отбросило на остановку с людьми

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина

К счастью, погибших из-за ДТП нет/Коллаж: Сегодня

В Броварах Киевской области, где посреди дня звучали выстрелы, правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на остановке общественного транспорта. В результате инцидента пострадала 30-летняя женщина.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Детали ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 3 октября. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen EOS на перекрестке поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz Sprinter. От удара Volkswagen EOS отбросило на остановку общественного транспорта.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10:30/Фото: Полиция Киевской области

Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter после столкновения/Фото: Полиция Киевской области

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Автомобиль Volkswagen EOS, который отбросило на остановку/Фото: Сегодня

Обошлось без смертей

В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина, которая находилась на остановке. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Действия правоохранителей

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи Броварского районного управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Самые частые причины ДТП

Нарушение правил маневрирования; Превышение безопасной скорости; Несоблюдение дистанции; Нарушение правил проезда перекрестков; Управление транспортом в состоянии опьянения.

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