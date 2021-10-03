Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Динамо - Шахтер: онлайн ❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Киевской области во время ДТП автомобиль отбросило на остановку с людьми

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
3 октября, 20:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина
К счастью, погибших из-за ДТП нет/Коллаж: Сегодня
К счастью, погибших из-за ДТП нет/Коллаж: Сегодня

В Броварах Киевской области, где посреди дня звучали выстрелы, правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на остановке общественного транспорта. В результате инцидента пострадала 30-летняя женщина.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Детали ДТП

Реклама

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 3 октября. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen EOS на перекрестке поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz Sprinter. От удара Volkswagen EOS отбросило на остановку общественного транспорта.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10:30/Фото: Полиция Киевской области
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10:30/Фото: Полиция Киевской области

Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter после столкновения/Фото: Полиция Киевской области
Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter после столкновения/Фото: Полиция Киевской области

Реклама

Автомобиль Volkswagen EOS, который отбросило на остановку/Фото: Сегодня
Автомобиль Volkswagen EOS, который отбросило на остановку/Фото: Сегодня

Обошлось без смертей

В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина, которая находилась на остановке. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Действия правоохранителей

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи Броварского районного управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Самые частые причины ДТП

  1. Нарушение правил маневрирования;
  2. Превышение безопасной скорости;
  3. Несоблюдение дистанции;
  4. Нарушение правил проезда перекрестков;
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

3 октября 1991. В Елисейском дворце состоялась встреча Леонида Кравчука с президентом Франции Франсуа Миттераном

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

62 792

заболело за неделю в Украине

+43%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять