В любой системе есть предел – Степанов предупредил о возможной нехватке врачей в Украине

Если в Украине и в дальнейшем будет расти количество зараженных коронавирусом в таких же темпах, начнется нехватка медиков. Их будем слишком мало, чтобы помочь всем заболевшим.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Он отметил, что Минздрав постоянно увеличивает объемы тестирования и количество коек в больницах.

"В любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников", – подчеркнул министр.

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Напомним, по состоянию на утро 2 октября в Украине подтвердили 4633 новых случая заражения коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. За прошедшие сутки, 1 октября, от коронавируса скончались 68 украинцев.

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В то же время Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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