В Мелитополе военные РФ захватили телебашню и запустили свое вещание

В Мелитополе российско-оккупационные войска окружили телебашню. Об этом сообщает пресс-центр Запорожской военной областной администрации.
"Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем", – говорится в сообщении.
Кроме того, источники в СБУ сообщили, что оккупанты установили свое оборудование на телебашне города и начали трансляцию российских телеканалов.
Ситуация в Мелитополе
- 1 марта мэр города Иван Федоров заявил, что в Мелитополе сложилась очень сложная ситуация из-за вторжения РФ в Украину. Он напомнил, что Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля.
- Тогда на улицы временно оккупированного Мелитополя вышли десятки местных жителей. Они объявили мирный митинг в знак поддержки Украины.
- 2 марта в Мелитополе оккупанты открыли стрельбу по мирной толпе, которая пыталась их выдавить из города.
- В результате боев в районе Нового Мелитополя, граничащего с военной базой, было разрушено около 30 домов (или частично разрушены, или совсем непригодны к использованию).
Ситуация в Мариуполе
Враг целенаправленно бьет именно по мирным жителям и инфраструктуре Мариуполя. В результате обстрела 1 марта ранен 21 человек. Обстрел района Кирова был произведен ракетой "Точка У" с кассетной боевой частью, предназначенной для уничтожения живой силы.
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