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В море, реках и с драками: как в Украине праздновали Крещение (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 января, 22:12
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В этом году многие изъявили желание нырнуть в прорубь

В море, в реках, с чаем и драками в Украине сегодня отпраздновали Крещение. И хоть медики против ныряния в прорубь, желающих "освежиться" нашлось немало. Ну а для тех, кто решил остаться "сухим" – тоже развлечения нашлись. Как отмечали Крещение — узнавала корреспондентка "Сегодня" Оксана Зинковская.

Прикарпатье

Утром только омываются в воде, и то после ее освящения. А к проруби смельчаки идут — после обеда. Таковы традиции в Прикарпатье. Ныряют целыми семьями и даже с детьми. Кто-то погружается в первый раз, а кто-то уже имеет опыт. Владимир ныряет в прорубь уже двадцатый год подряд. Говорит, труднее раздеться и залезть в воду. Потому и не холодно. К вечеру на берегу людей становится больше. Идут купаться, потому что погода позволяет.

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Одесса

В Одессе Крещение празднуют с ночи. Желающих нырнуть в Черное море немало. И это несмотря на то, что температура воздуха — ноль градусов, а воды — четыре.

"Впечатления отличные, каждый год купаюсь и чувствую себя прекрасно, получаю адреналин. Это мой кайф", — говорит любительница нырять в прорубь.

Переодеться и согреться можно в палатках. Рядом дежурят спасатели, медики, полицейские и водолазы. Угощают – чаем, пирожками. Даже установили мобильную баню, чтобы легче было выдержать холод. К купаниям присоединились и нацгвардейцы. Большой толпой поставные мужчины штурмовали холодное море.

Винница

А для всех, кто погружался в прорубь в Виннице, заварили более тысячи литров чая. Громадный чан у озера установили еще в 6 утра, чтобы вода закипела. Бросали в нее травы, яблоки, цитрусовые и шиповник.

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"Сиропы есть разные: клубничные, малиновые и апельсиновые. Чай черный, травяной. И малому, и большому, и старому — без проблем, согреешься", — говорит продавец чая Тарас Мусиенко.

Львовская область

Во Львовской области вместе с местными желающими в прорубь ныряли американские инструкторы Международного центра миротворчества и безопасности. Погружались недалеко от Яворивского полигона.

"Ради эксперимента попробовал. Но это было здорово. Я первый раз, но готов повторить", — говорит военнослужащий Имениел.

В самом же Львове празднование отменили. Даже общегородское освящение воды. Причина — резкое увеличение количества больных коронавирусом.

Киев

В Киеве к таким радикальным мерам не прибегали. Днепровские воды освятили. Несмотря на мороз и карантин нырнули несколько сотен верующих. Но в то же время возле проруби на Оболони подрались несколько мужчин. Из-за чего началась драка — неизвестно. Полицейские быстро угомонили вспыльчивых мужчин.

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Погружение в реку с мусором

На Закарпатье на реке Боржава образовалась настоящая пластиковая пробка. Чтобы обратить внимание на проблему, экоактивист Виктор Бучинский погрузился на Крещение в этот водоем.

Во время такого необычного купания призвал беречь окружающую среду и святую воду и не выбрасывать мусор в реки.

"Желаю всем в великий день Крещения Господня очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой", – отметил активист.

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