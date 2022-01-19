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У морі, річках та з бійками: як в Україні святкували Водохреще (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 22:12
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Цього року чимало людей виявили бажання пірнути в ополонку

У морі, в річках, з чаєм та бійками в Україні сьогодні відсвяткували Водохреще. І хоч медики проти пірнання в ополонку, охочих "освіжитися" знайшлося чимало. Ну а для тих, хто вирішив залишитися "сухим" — теж розваги знайшлись. Як відзначали Водохреще — дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Оксана Зінковська.

Прикарпаття

Зранку лише обмиваються у воді, і те, після її освячення. А до ополонки сміливці йдуть — після обіду. Такі традиції на Прикарпатті. Пірнають цілими родинами й навіть з дітьми. Хтось занурюється вперше, а хтось уже має досвід. Володимир пірнає в ополонку вже двадцятий рік поспіль. Каже, найважче роздягнутися й залізти у воду. Потому вже й не холодно. Надвечір на березі людей більшає. Йдуть купатися, бо погода дозволяє.

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Одеса

В Одесі Водохреще святкують від ночі. Охочих пірнути в Чорне море — чимало. І це попри те, що температура повітря — нуль градусів, а води — чотири.

"Враження відмінні, щороку купаюся і відчуваю себе чудово, отримую адреналін. Це мій кайф", — каже любителька пірнати в ополонку.

Перевдягтися й зігрітися можна в наметах. Поряд чергують рятувальники, медики, поліцейські та водолази. Пригощають — чаєм, пиріжками. Навіть встановили мобільну лазню, щоб легше було витримати холод. До купань долучилися й нацгвардійці. Великою юрбою поставні чоловіки штурмували холодне море.

Вінниця

А для всіх, хто занурювався в ополонку у Вінниці, заварили понад тисячу літрів чаю. Велетенський чан біля озера встановили ще о 6 ранку, щоб вода закипіла. Кидали в неї трави, яблука, цитрусові та шипшину.

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"Сиропи є різні: полуничні, малинові й апельсинові. Чай чорний, трав'яний. І малому, і великому, і старому — без проблем, зігрієшся", — каже продавець чаю Тарас Мусієнко.

Львівська область

На Львівщині разом із місцевими відчайдухами в ополонку пірнали американські інструктори Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Занурювалися неподалік Яворівського полігону.

"Заради експерименту спробував. Але це було чудово. Я перший раз, але готовий повторити", — каже військовослужбовець Іменьєл.

У самому ж Львові всі йорданські святкування скасували. Навіть загальноміське освячення води. Причина — різке збільшення кількості хворих на коронавірус

Київ

У Києві до таких радикальних заходів не вдавалися. Дніпровські води освятили. І попри мороз та карантин пірнули кілька сотень вірян. Та водночас біля ополонки на Оболоні побилися кілька чоловіків. Через що почалася бійка — невідомо. Поліцейські швидко вгамували запальних чоловіків.

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Занурення в річку зі сміттям

На Закарпатті на річці Боржава утворився справжній пластиковий затор. Щоб привернути увагу до проблеми, екоактивіст Віктор Бучинський занурився на Водохреще у цю водойму.

Під час такого незвичного купання закликав берегти довкілля і святу воду та не викидати сміття у річки.

"Бажаю всім у великий день Хрещення Господнього очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою", – зазначив активіст.

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