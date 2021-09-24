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В Перми после бойни в университете нашли мертвым главного следователя региона и напавших на Шефира могут не найти – главные новости за ночь

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 сентября, 07:04
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В Перми нашли мертвым полковника юстиции Следственного комитета России (СКР) Сергея Сарапульцева и возможно правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира
В Перми нашли мертвым Сергея Сарапульцева и в МВД усомнились, что напавших на Шефира найдут. Коллаж "Сегодня".
В Перми нашли мертвым Сергея Сарапульцева и в МВД усомнились, что напавших на Шефира найдут. Коллаж "Сегодня".

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Что говорят очевидцы о землетрясении на Тернопольщине

Ходили ходуном окна и пол, а земля просто уходила из-под ног. Этой ночью Западную Украину ощутимо всколыхнуло. Землетрясение зафиксировали на Тернопольщине неподалеку Черткова, но почувствовали его и на Прикарпатье и Хмельницкой области.

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Очевидцы рассказали о землетрясении в Западной Украине. Коллаж "Сегодня".
Очевидцы рассказали о землетрясении в Западной Украине. Коллаж "Сегодня".

В Перми после бойни в университете нашли мертвым главного следователя региона

В Перми нашли мертвым полковника юстиции Следственного комитета России (СКР) Сергея Сарапульцева, который занимался расследованием расстрела студентов и преподавателей в местном университете, жертвами которого стали шесть человек.

Сарапульцева нашли мертвым через несколько часов после совещания с председателем СКР Александром Бастрыкиным/Фото СКР/Коллаж "Сегодня"
Сарапульцева нашли мертвым через несколько часов после совещания с председателем СКР Александром Бастрыкиным/Фото СКР/Коллаж "Сегодня"

Напавших на Шефира могут не найти

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Возможно правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Но МВД приложит все усилия, чтобы их найти. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на ток-шоу "Право на власть".

Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти "наглое, циничное убийство одного из ближайших Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей".
Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти "наглое, циничное убийство одного из ближайших Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей".

В России разбился вертолет ФСБ

В России на Камчатке вертолет Ка-27 совершал учебный полёт и жестко приземлился в районе горы Острая. По предварительным данным, на борту было три человека. Выжил ли кто-то из них, неизвестно.

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