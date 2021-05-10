В порт Одессы зашел фрегат береговой охраны США – фото

Корабль USCGC Hamilton находится в Черном море с 27 апреля. В мае он провел совместные учения с украинскими судами Морской охраны

/ Фото: Сегодня

Фрегат береговой охраны США зашел в порт Одессы и пришвартовался на 15-м причале Морского вокзала. Корабль называется USCGC Hamilton, он принимает участие в совместных учениях США и Украины. На борту корабля находится вертолет, сообщает "Сегодня".

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В водах Черного моря американское судно пребывает с конца апреля.

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Совместные маневры с Hamilton с 8 мая проводил корабль украинской Морской охраны "Григорий Куропятников". Учения проходили со сложностями – на море был 4-бальный шторм. Кроме того, проведению маневров мешали российские корабли.

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С 9 мая участие в учениях принимал также патрульный катер "Старобельск".

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USCGC Hamilton входит в состав береговой охраны с декабря 2014 года. На корабле установлена 57-мм пушка, четыре пулемета и система ближнего боя. Также судно оснащено радиоэлектронным оборудованием, включая систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Длина корабля – 127 метров, он развивает скорость более 50 км/ч. Экипаж судна составляет 111 человек.

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Напомним, ранее украинская армия также провела учения вблизи оккупированного Крыма. На этот раз в Херсонской области тренировались экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Видео: facebook.com/JointForcesCommandAFU