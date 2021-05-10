У порт Одеси зайшов фрегат берегової охорони США – фото

Корабель USCGC Hamilton знаходиться в Чорному морі з 27 квітня. У травні він провів спільні навчання з українськими судами Морської охорони

/ Фото: Сьогодні

Фрегат берегової охорони США зайшов у порт Одеси і пришвартувався на 15-му причалі Морського вокзалу. Корабель називається USCGC Hamilton, він бере участь в спільних навчаннях США і України. На борту корабля перебуває вертоліт, повідомляє "Сьогодні".

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У водах Чорного моря американське судно перебуває з кінця квітня.

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Спільні маневри з Hamilton з 8 травня проводив корабель української Морської охорони "Григорій Куроп'ятников". Навчання проходили зі складнощами – на морі був 4-бальний шторм. Крім того, проведенню маневрів заважали російські кораблі.

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З 9 травня участь у навчаннях брав також патрульний катер "Старобільськ".

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USCGC Hamilton входить до складу берегової охорони з грудня 2014 року. На кораблі встановлено 57-мм гармату, чотири кулемети і система ближнього бою. Також судно оснащене радіоелектронним обладнанням, включаючи систему радіоелектронної боротьби (РЕБ). Довжина корабля – 127 метрів, він розвиває швидкість понад 50 км/год. Екіпаж судна становить 111 людей.

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Нагадаємо, раніше українська армія також провела навчання поблизу окупованого Криму. Цього разу в Херсонській області тренувалися екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Відео: facebook.com/JointForcesCommandAFU