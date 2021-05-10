Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини України

У порт Одеси зайшов фрегат берегової охорони США – фото

10 травня, 11:57

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Корабель USCGC Hamilton знаходиться в Чорному морі з 27 квітня. У травні він провів спільні навчання з українськими судами Морської охорони

/ Фото: Сьогодні

Фрегат берегової охорони США зайшов у порт Одеси і пришвартувався на 15-му причалі Морського вокзалу. Корабель називається USCGC Hamilton, він бере участь в спільних навчаннях США і України. На борту корабля перебуває вертоліт, повідомляє "Сьогодні".

Реклама

У водах Чорного моря американське судно перебуває з кінця квітня.

Реклама

Спільні маневри з Hamilton з 8 травня проводив корабель української Морської охорони "Григорій Куроп'ятников". Навчання проходили зі складнощами – на морі був 4-бальний шторм. Крім того, проведенню маневрів заважали російські кораблі.

В тренді
Звільнення Києва від більшовиків і відповідь ЄС на дії Росії – анонси СЬОГОДНІ

З 9 травня участь у навчаннях брав також патрульний катер "Старобільськ".

Реклама

USCGC Hamilton входить до складу берегової охорони з грудня 2014 року. На кораблі встановлено 57-мм гармату, чотири кулемети і система ближнього бою. Також судно оснащене радіоелектронним обладнанням, включаючи систему радіоелектронної боротьби (РЕБ). Довжина корабля – 127 метрів, він розвиває швидкість понад 50 км/год. Екіпаж судна становить 111 людей.

Реклама

Нагадаємо, раніше українська армія також провела навчання поблизу окупованого Криму. Цього разу в Херсонській області тренувалися екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Відео: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Декомунізація може вбити
Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник КиєваФаново
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та іншихФінанси
Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси до Італії: скільки коштують квитки на літо
Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси до Італії: скільки коштують квитки на літоТранспорт
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
На Україну насуваються сильні грози: де погода буде небезпечна
На Україну насуваються сильні грози: де погода буде небезпечнаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти