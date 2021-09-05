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Ржавые трубы: у россиян "бомбануло" из-за заявления Яценюка по "Северному потоку-2"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 сентября, 20:08
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Пропагандисты Russia Today прошлись по идее Яценюка, требовать от ЕС гарантии транзита по нашей ГТС
В России прокомментировали заявление Арсения Яценюка / Коллаж "Сегодня"
В России прокомментировали заявление Арсения Яценюка / Коллаж "Сегодня"

В России не осталось незамеченным заявление экс-премьера Украины Арсения Яценюка об энергетической политике России, высказанное в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Российский пропагандистский телеканал Russia Today, который финансируется Кремлем, выпустил отдельный сюжет на эту тему.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Комментируя строительство "Северного потока-2", Яценюк, в частности, заявил: "Задача России только одна – превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом".

По мнению экс-премьера, необходимо подписать трехсторонний договор о транзите российского газа с участием Европейского Союза, который гарантировал бы загруженность украинской ГТС и не допустил бы потери доходов от транзита в размере $ 2 млрд.

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На заявление Арсения Яценюка отреагировал телеканал Russia Today. Он сделал отдельный сюжет и пригласил в качестве комментатора заместителя председателя Госдумы РФ Игоря Ананских.

Ананских, в частности, назвал украинскую ГТС "ржавыми трубами" и считает, что Украина "политизирует тему газа".

В целом пропагандистский сюжет Russia Today строился на том, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины якобы вызвано исключительно экологическими мотивами.

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