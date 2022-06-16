В Ровенской области произошло смертельное ДТП с военными: авто влетело в кран

Авария произошла на трассе Киев – Чоп

В ДТП в Ровенской области погиб военный. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области утром в четверг, 16 июня, произошло столкновение легковушки и грузовики-крана. В результате этого ДТП есть один погибший и травмированный.

Об этом сообщила пресс-службе Нацполиции области.

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Движение на трассе частично усложнено: его регулируют патрульные полицейские.

Инцидент произошел около 7:30 возле села Привольное Дубенского района, речь идет о трассе Киев – Чоп.

"В ДТП погиб 22-летний военнослужащий, 21-летнего госпитализировали в больницу. Их деблокировали спасатели из изуродованного легкового автомобиля", — сообщила пресс-служба.

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Место ДТП. Фото: нацполиция

Ранее мы писали, что смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, еще один в тяжелом состоянии был госпитализирован, произошла вечером 13 июня в Винницкой области.

Напомним, 7 июня под Киевом женщина вылетела на встречную полосу и выехала в фуру. Окружную дорогу пришлось перекрыть на полдня.

Также мы писали о самой масштабной аварии за последние годы. Вечером 3 мая на дороге "Киев-Чоп" вблизи села Ситное, Дубенского района водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito во время обгона въехал в грузовик Mercedes с цистерной с горючим. В результате ДТП погибли 27 человек.