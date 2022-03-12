В Сумской области согласовали новые "зеленые коридоры": список

Украинская сторона согласовала с российскими оккупантами "зеленые коридоры"для гражданских на 12 марта в Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Направления движения
Тростянец — Полтава
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Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Частично на автобусах и личном транспорте.
Сумы — Полтава
Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
Лебедин — Полтава
Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
Конотоп — Полтава
Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Великая Писаревка — Полтава
Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.
Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Краснополье — Полтава
Краснополье, Верхняя Сыроватка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте.
Места сбора в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке будут возле городских/поселковых советов. Время выезда колонн в 9:00.
Место сбора и маршрут движения в Тростянце: ул. Кениг стадион им.Куца, ул.Скрябина, ул.Татаренко, ул.Б. Хмельницкого, ул. Гришина (объездная), ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны: 9:00
Выезд автобусами в Сумах:
Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.
Места сбора в Сумах:
Основной выезд: возле памятника "Алеши", (р-н школы 2).
Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)
- БК "Химик";
- ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана";
- "Бильбоу" на пр. Курском;
- ТЦ "Монуфактура".
РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так
В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.
В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".