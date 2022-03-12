У Сумській області погодили нові "зелені коридори": список

Люди зможуть виїхати на автобусах або власному транспорті

Люди зможуть виїхати, якщо окупанти не почнуть обстріли/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українська сторона погодила з російськими окупантами "зелені коридори" для цивільних на 12 березня в Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Напрямки руху

Тростянець — Полтава

Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Суми — Полтава

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Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Лебедин — Полтава

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Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп — Полтава

Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З Конотопа виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка — Полтава

Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава.

Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля — Полтава

Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місця збору в Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці будуть біля міських/селищних рад. Час виїзду колон о 9:00.

Місце збору та маршрут руху у Тростянці: вул. Кеніга стадіон ім.Куца, вул.Скрябіна, вул.Татаренко, вул.Б. Хмельницького, вул. Гришина (об'їзна), вул. Шевченка і далі у бік міста Суми. Час виїзду колони: 9:00

Виїзд автобусами у Сумах:

Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника "Альоші", (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

БК "Хімік";

вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана";

"Більбоу" на пр. Курському;

ТЦ "Мануфактура".

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти пропонують власні гуманітарні коридори, щоби вивозити українців до РФ.

У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

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