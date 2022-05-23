В Тернополе скандал из-за продажи новых марок с российским кораблем: детали

Жители города даже вызвали полицию

В Тернополе люди стояли в очереди с обеда, чтобы приобрести новые марки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 23 мая, в Украине стартовали продажи второй марки "Русский военный корабль… ВСЕ!", вызвавшей ажиотаж у населения. В Тернополе на почту даже вызвали полицию из-за нехватки марок.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Что произошло

В Тернополе люди стояли в очереди, чтобы приобрести новые марки, еще с обеда. Уже через три часа очередь по записи на продажу дошла почти до 600 желающих – хотя накануне людей предупредили, что есть только 400 марок для продажи.

Однако спустя некоторое время работники почты вышли и сообщили, что марок больше нет. В свою очередь стоящие в очереди вызвали полицию и рассказали, что по спискам было продано всего 170 марок. А остальные, по их мнению, почтальоны просто припрятали.

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Напомним, что на следующий день после выпуска первой марки, посвященной теме "российского военного корабля", то самое судно, которое угрожало украинцам на острове Змеиный и было послано по известному адресу, было подбито ракетами и затонуло. Крейсер "Москва" был флагманом Черноморского флота РФ.

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