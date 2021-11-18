В Украине будет идти снег! Прогноз погоды на 18 ноября (карта)

В этот день в стране местами ожидается мокрая погода

Снежная погода ожидается лишь в двух областях Украины/Коллаж: Сегодня

В четверг, 18 ноября, в Украине прогнозируют осадки. В некоторых регионах будет идти только дождь, а в некоторых мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дождь будет идти на территории Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Житомирской и Киевской областей. Осадки в виде мокрого снега стоит ожидать жителям Черниговской и Сумской областей. Ветер по всей территории Украины — 5-8 м / с.

На западе прогнозируют 4-7 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +4 до +7 градусов.

В северных регионах температура составит 4-7 градусов тепла. На юге — +4-8 градусов.

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В Киеве прогнозируют слабый дождь, 4-6 градусов тепла, а в Симферополе без осадков, +6-8 градусов.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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