В Україні йтиме сніг! Прогноз погоди на 18 листопада (карта)

У четвер, 18 листопада, в Україні прогнозують опади. У деяких регіонах йтиме дощ, а в деяких — мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощ йтиме на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Житомирської та Київської областей. Опади у вигляді мокрого снігу варто очікувати мешканцям Чернігівської та Сумської областей. Вітер по всій території України – 5-8 м/с.
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На заході прогнозують 4-7 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +4 до +7 градусів.
У північних регіонах температура становитиме 4-7 градусів тепла. На півдні — +4-8 градусів.
У Києві прогнозують слабкий дощ, 4-6 градусів тепла, а в Сімферополі без опадів, +6-8 градусів.
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально відносить.
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