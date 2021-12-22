В Украине будет сильный мороз. Прогноз погоды на 22 декабря (карта)

Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с

Местами ожидается 11 градусов ниже нуля/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 22 декабря, в Украине почти не будет осадков. Однако, прогнозируют мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На территории Украины ожидается облачная погода, без осадков. Только в Крыму будет идти снег. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе ожидается 2-5 градусов ниже нуля. На востоке прогнозируют от -8 до -11 градусов.

В северных регионах — 3-9 градусов мороза. На юге будет от -1 до -5 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют 6-8 градусов ниже нуля, а в Симферополе будет идти снег — от -1 до -3 градусов.

Через морозную погоду на дорогах будет гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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