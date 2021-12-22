В Украине будет сильный мороз. Прогноз погоды на 22 декабря (карта)

В среду, 22 декабря, в Украине почти не будет осадков. Однако, прогнозируют мороз.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На территории Украины ожидается облачная погода, без осадков. Только в Крыму будет идти снег. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.
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На западе ожидается 2-5 градусов ниже нуля. На востоке прогнозируют от -8 до -11 градусов.
В северных регионах — 3-9 градусов мороза. На юге будет от -1 до -5 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют 6-8 градусов ниже нуля, а в Симферополе будет идти снег — от -1 до -3 градусов.
Через морозную погоду на дорогах будет гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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