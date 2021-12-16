В Украине бурлит погода: где отключен свет и опасно на дорогах (карта)

Ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог

Самая сложная ситуация в западных областях. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине усложнились погодные условия. Непогода оставила без света жителей Львовской области, во многих регионах сегодня прогнозируют ухудшение ситуации на дорогах.

Об этом сообщают ГСЧС и Укргидрометцентр.

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Где нет света

По состоянию на 7 утра, в результате усложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП), остаются обесточенными 44 населенных пункта во Львовской области.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Где ухудшилась ситуация на дорогах

16 декабря ночью и утром в западных и восточных областях ожидается туман, видимость будет не больше 200-500 метров. На западе страны на дорогах гололедица.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждают синоптики.

Метеорологические предупреждения в Украине. Фото: Укргидрометцентр

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Погода в Украине

В четверг, 16 декабря, в Украине в некоторых областях возможны осадки, а в некоторых – переменная облачность. В этот день заморозков не будет.

Сегодня дождь прогнозируется в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории ожидается переменная облачность. Ветер западный, 5-10 м/с.

На Западе столбики термометров будут колебаться от +1 до +4 градусов. На востоке следует ожидать 1-3 градуса тепла.

В северных регионах – от +1 до +4 градусов. На юге будет 3-7 градусов тепла.

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