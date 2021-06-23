В Украине нашли опасный штамм коронавируса и кто станет пресс-секретарем Зеленского – главные новости СЕГОДНЯ

23 июня в Украине зафиксировали два первых случая индийского штамма коронавируса, НБУ отобрал лицензии у шести финансовых компаний.
"Сегодня" собрали главные новости среды.
Опасная мутация коронавируса распространяется
Украинцев просят в ближайшее время не ездить в Россию и еще три страны из-за распространения опасной мутации коронавируса. Речь идет об индийском штамме – так называемом "Дельта".
Кто станет пресс-секретарем Зеленского
На должность рассматривают двух кандидатов/Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине до конца недели могут назначить нового пресс-секретаря Владимира Зеленского. На эту должность претендуют двое – бывший журналист, менеджер по коммуникациям Сергей Никифоров и ведущий телеканала "Украина 24" Александр Бондаренко.
В Украине зафиксировали два первых случая "Дельты"
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Инфицированных госпитализировали, их состояние стабильное.
Британский эсминец в Черном море
В России заявили, что британский эсминец Defender нарушил "их" границу возле мыса Фиолент у оккупированного Крыма и РФ якобы открыла предупредительную стрельбу по судну .
Однако это оказалось враньем – в военном ведомстве Великобритании заявили, что никакой стрельбы не было.
НБУ отобрал лицензии у шести компаний
Национальный банк Украины отозвал все лицензии на ведение финансовой деятельности у шести компаний.
Речь идет о ФК "Анесси", ФК "Стройинвестконсалт-21", КУ "Приват Инвестгруп", ФК "Основафинанс", "Мантор", ФК "Финанс инновация". Они больше не могут заключать новые договоры с клиентами.
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