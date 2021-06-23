В Україні знайшли небезпечний штам коронавірусу і хто стане прессекретарем Зеленського – головні новини СЬОГОДНІ

23 червня в Україні зафіксували два перші випадки індійського штаму коронавірусу, НБУ відібрав ліцензії у шести фінансових компаній.
"Сьогодні" зібрали головні новини середи.
Небезпечна мутація коронавірусу поширюється
Українців просять найближчим часом не їздити до Росії і ще трьох країн через поширення небезпечної мутації коронавірусу. Йдеться про індійський штам – так званий "Дельта".
Хто стане прессекретарем Зеленського
На посаду розглядають двох кандидатів/Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні до кінця тижня можуть призначити нового прессекретаря Володимира Зеленського. На цю посаду претендують двоє – колишній журналіст, менеджер з комунікацій Сергій Никифоров і ведучий телеканалу "Україна 24" Олександр Бондаренко.
В Україні зафіксували два перші випадки "Дельти"
Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що два випадки зафіксовано у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Інфікованих госпіталізували, їхній стан стабільний.
Британський есмінець у Чорному морі
У Росії заявили, що британський есмінець Defender порушив "їхній" кордон поблизу мису Фіолент біля окупованого Криму і РФ нібито відкрив попереджувальну стрільбу по судну .
Однак це виявилося брехнею – у військовому відомстві Великої Британії заявили, що жодної стрілянини не було.
НБУ відібрав ліцензії у шести компаній
Національний банк України відкликав усі ліцензії на ведення фінансової діяльності у шести компаній.
Йдеться про ФК "Анессі", ФК "Будінвестконсалт-21", КУ "Приват Інвестгруп", ФК "Основафінанс", "Мантор", ФК "Фінанс інновація". Вони більше не можуть укладати нові договори з клієнтами.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус