В Україні знайшли небезпечний штам коронавірусу і хто стане прессекретарем Зеленського – головні новини СЬОГОДНІ

Через нову мутацію коронавірусу українців просять не їздити до чотирьох країн – перші випадки вже є і у нас

23 червня в Україні зафіксували два перші випадки індійського штаму коронавірусу, НБУ відібрав ліцензії у шести фінансових компаній.

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"Сьогодні" зібрали головні новини середи.

Небезпечна мутація коронавірусу поширюється

Українців просять найближчим часом не їздити до Росії і ще трьох країн через поширення небезпечної мутації коронавірусу. Йдеться про індійський штам – так званий "Дельта".

Хто стане прессекретарем Зеленського

На посаду розглядають двох кандидатів/Фото: колаж "Сьогодні"

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В Україні до кінця тижня можуть призначити нового прессекретаря Володимира Зеленського. На цю посаду претендують двоє – колишній журналіст, менеджер з комунікацій Сергій Никифоров і ведучий телеканалу "Україна 24" Олександр Бондаренко.

В Україні зафіксували два перші випадки "Дельти"

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що два випадки зафіксовано у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Інфікованих госпіталізували, їхній стан стабільний.

Британський есмінець у Чорному морі

У Росії заявили, що британський есмінець Defender порушив "їхній" кордон поблизу мису Фіолент біля окупованого Криму і РФ нібито відкрив попереджувальну стрільбу по судну .

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Однак це виявилося брехнею – у військовому відомстві Великої Британії заявили, що жодної стрілянини не було.

НБУ відібрав ліцензії у шести компаній

Національний банк України відкликав усі ліцензії на ведення фінансової діяльності у шести компаній.

Йдеться про ФК "Анессі", ФК "Будінвестконсалт-21", КУ "Приват Інвестгруп", ФК "Основафінанс", "Мантор", ФК "Фінанс інновація". Вони більше не можуть укладати нові договори з клієнтами.

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