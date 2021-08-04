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В Украине новый рекорд вакцинации от COVID-19. Сколько прививок сделали за сутки

4 августа 2021 9:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, темпы прививочной кампании снова ускоряются

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 3 августа, в Украине вакцинировали против COVID-19 153 258. Ранее рекорд по вакцинации был 152 675 прививок.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 5 911 202 человека. Вакцинацию завершили уже 2 151 799 человек – они получили две дозы препарата.

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В течение суток работали 943 мобильные бригады, 2612 пунктов прививок и 279 центров вакцинации.

"Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что в Днепре придумали "плюшки" вакцинированным жителям.

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Также напомним, в Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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