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В Україні новий рекорд вакцинації від COVID-19. Скільки щеплень зробили за добу

4 серпня 2021 9:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, темпи вакцинальної кампанії знову прискорюються

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 3 серпня, в Україні вакцинували проти COVID-19 153 258. Раніше рекорд по вакцинації був 152 675 щеплень.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Усього від початку кампанії зробили щеплення 5 911 202 особи. Вакцинацію завершили вже 2 151 799 осіб – вони отримали дві дози препарату.

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Протягом доби працювали 943 мобільні бригади, 2612 пунктів щеплень і 279 центрів вакцинації.

"Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", – йдеться в повідомленні.

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Людмила Мухарська відповіла на запитання про вакцинацію / колаж "Сьогодні"

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі придумали "плюшки" вакцинованим жителям.

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Також нагадаємо, в Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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