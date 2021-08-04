В Україні новий рекорд вакцинації від COVID-19. Скільки щеплень зробили за добу

Фото: колаж "Сьогодні"
За минулу добу, 3 серпня, в Україні вакцинували проти COVID-19 153 258. Раніше рекорд по вакцинації був 152 675 щеплень.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Усього від початку кампанії зробили щеплення 5 911 202 особи. Вакцинацію завершили вже 2 151 799 осіб – вони отримали дві дози препарату.
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Протягом доби працювали 943 мобільні бригади, 2612 пунктів щеплень і 279 центрів вакцинації.
"Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", – йдеться в повідомленні.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі придумали "плюшки" вакцинованим жителям.
Також нагадаємо, в Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень.
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