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В Украине ожидается потепление: прогноз погоды на 20 октября

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
20 октября, 06:00
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В этот день в стране осадков не прогнозируют
Кое-где температура воздуха достигнет +18 градусов/Коллаж: Сегодня
Кое-где температура воздуха достигнет +18 градусов/Коллаж: Сегодня

В среду, 20 октября, в Украине прогнозируют облачную, сухую погоду. В то же время в стране ожидаются "погодные качели".

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По всей территории Украины ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

На западе ожидается 13-18 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +8 до +11 градусов.

В северных регионах — 8-16 градусов тепла. На юге стоит ожидать +12-16 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют. температура воздуха в течение дня — 12-14 градусов тепла.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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