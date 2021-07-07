В Украине сделали более трех миллионов прививок против COVID-19

Вакцинация населения продолжается, украинцы активно записываются в очередь на прививку – сегодня уже 779 932 желающих

Вакцинация от коронавируса продолжается. / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За прошедшие сутки, 6 июля, в Украине вакцинировали против COVID-19 93 554 человека. Это на 20 320 больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Всего с начала кампании привито 3 092 168 человек. Вакцинацию завершили уже 955 607 человек – они получили две дозы препарата.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.

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В течение суток работали 535 мобильных бригад, 1287 пунктов прививок и 27 центров вакцинации.

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Ранее мы сообщали, что в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"- штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

Также напомним, в ООН заявили, что COVID-вакцинация во всем мире ускорит возрождение туризма.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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