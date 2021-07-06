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Темпы вакцинации ускорились. Почти три миллиона украинцев получили прививку от COVID-19

6 июля 2021 10:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, украинцы активно записываются в очередь на прививку – сегодня уже 777 626 желающих

В Украине работают центры вакцинации. Фото: УНИАН

В Украине работают центры вакцинации. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 5 июля, в Украине вакцинировали против COVID-19 73 234 человека. Это на 48 871 больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Всего с начала кампании привито 2 998 614 человек. Вакцинацию завершили уже 898 076 человек – они получили две дозы препарата.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 777 626 человек.

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В течение суток работали 481 мобильная бригада, 1128 пунктов прививок и 7 центров вакцинации.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Как ранее мы сообщали, в ООН заявили, что COVID-вакцинация во всем мире ускорит возрождение туризма.

Также напомним, в "Дії" появились первые COVID-сертификаты.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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