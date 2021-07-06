Темпи вакцинації прискорилися. Майже три мільйони українців отримали щеплення від COVID-19

Вакцинація населення триває, українці активно записуються в чергу на щеплення – сьогодні вже 777 626 охочих

В Україні працюють центри вакцинації. Фото: УНІАН

За минулу добу, 5 липня, в Україні вакцинували проти COVID-19 73 234 особи. Це на 48 871 більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 998 614 осіб. Вакцинацію завершили вже 898 076 осіб – вони отримали дві дози препарату.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 777 626 осіб.

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Протягом доби працювали 481 мобільна бригада, 1128 пунктів щеплень і 7 центрів вакцинації.

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Як раніше ми повідомляли, в ООН заявили, що COVID-вакцинація у всьому світі прискорить відродження туризму.

Також нагадаємо, в "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати.

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