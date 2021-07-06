Русский
$ 27,29
32,37
  1. Новини України

Темпи вакцинації прискорилися. Майже три мільйони українців отримали щеплення від COVID-19

6 липня 2021 10:06

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, українці активно записуються в чергу на щеплення – сьогодні вже 777 626 охочих

В Україні працюють центри вакцинації. Фото: УНІАН

В Україні працюють центри вакцинації. Фото: УНІАН

За минулу добу, 5 липня, в Україні вакцинували проти COVID-19 73 234 особи. Це на 48 871 більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Реклама

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 998 614 осіб. Вакцинацію завершили вже 898 076 осіб – вони отримали дві дози препарату.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 777 626 осіб.

Читайте також: Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID: рекомендації МОЗ

Протягом доби працювали 481 мобільна бригада, 1128 пунктів щеплень і 7 центрів вакцинації.

Реклама

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Не пропусти!
Італія – Іспанія: онлайн-трансляція першого півфіналу Євро-2020
Італія - Іспанія на Євро-2020

Як раніше ми повідомляли, в ООН заявили, що COVID-вакцинація у всьому світі прискорить відродження туризму.

Також нагадаємо, в "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати.

А ще дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українцям не потрібні долари. Чому курс знову впав і чи надовго це
Українцям не потрібні долари. Чому курс знову впав і чи надовго цеФінанси
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню Лукашенка
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню ЛукашенкаВлада
В Європі спалах коронавірусу – Україна терміново вживає заходів
В Європі спалах коронавірусу – Україна терміново вживає заходівУкраїна
Стягування військ в Чорне море – чи атакує РФ НАТО і чому Україна обрала Альянс
Стягування військ в Чорне море – чи атакує РФ НАТО і чому Україна обрала АльянсВлада
Зліт долара сповільнився: курс валют НБУ
Зліт долара сповільнився: курс валют НБУФінанси
"Для нього росіяни – брати". У Києві через співпрацю з Дорном постраждав магазин (відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти