В Украине создали сервис, который показывает войска РФ на границе – карта

Украинские программисты создали программку, которая следит за перемещениями российских войск на границе с Украиной. Информацию о технике берут со спутниковых снимков.
Об этом пишет "Сегодня".
Что за сервис?
Волонтеры запустили платформу "Кордон.io", которая мониторит перемещение и дислокацию российских войск. Сейчас сервис работает в тестовом режиме. На карту можно посмотреть тут.
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Система анализирует снимки со спутника Sentinel-1 и отмечает на них позиции войск оккупантов.
"Военное формирование или воинская часть РФ или РБ находятся точно в центре картинки. Любые белые пятна в этом регионе – это объекты, которые активно отражают радиоволны со спутника", – объясняют создатели сервиса.
Волонтеры подчеркнули, что не публикуют внутренние разведданные. Они берут только информацию в открытом доступе.
"Наша цель – улучшить качество и оперативность информации, что может помочь вооруженным силам и уменьшить поток дезинформации", – пишут авторы проекта.
Обострение на Донбассе
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