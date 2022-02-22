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В Украине создали сервис, который показывает войска РФ на границе – карта

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 16:00
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Украинцы могут в онлайн-режиме следить за перемещением российских войск у границы нашей страны – как работает новая платформа
Украинцы могут следить за перемещением войск РФ на границе
Украинцы могут следить за перемещением войск РФ на границе / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские программисты создали программку, которая следит за перемещениями российских войск на границе с Украиной. Информацию о технике берут со спутниковых снимков.

Об этом пишет "Сегодня".

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Что за сервис?

Волонтеры запустили платформу "Кордон.io", которая мониторит перемещение и дислокацию российских войск. Сейчас сервис работает в тестовом режиме. На карту можно посмотреть тут.

Система анализирует снимки со спутника Sentinel-1 и отмечает на них позиции войск оккупантов.

Скриншот карты

"Военное формирование или воинская часть РФ или РБ находятся точно в центре картинки. Любые белые пятна в этом регионе – это объекты, которые активно отражают радиоволны со спутника", – объясняют создатели сервиса.

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Волонтеры подчеркнули, что не публикуют внутренние разведданные. Они берут только информацию в открытом доступе.

"Наша цель – улучшить качество и оперативность информации, что может помочь вооруженным силам и уменьшить поток дезинформации", – пишут авторы проекта.

Обострение на Донбассе

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