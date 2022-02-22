В Україні створили сервіс, який показує війська РФ на кордоні – карта

Українці можуть в онлайн-режимі стежити за переміщенням російських військ біля кордону нашої країни – як працює нова платформа

Українці можуть слідкувати за переміщенням військ РФ на кордоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські програмісти створили програму, яка слідкує за переміщеннями російських військ на кордоні з Україною. Інформацію про техніку беруть із супутникових знімків.

Про це пише "Сьогодні".

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Що це за сервіс?

Волонтери запустили платформу "Кордон.io", яка моніторить переміщення та дислокацію російських військ. Нині сервіс працює у тестовому режимі. Карту можна переглянути тут .

Система аналізує знімки з супутника Sentinel-1 та позначає на них позиції військ окупантів.

Скріншот карти

"Військове формування чи військова частина РФ чи РБ перебувають у центрі картинки. Будь-які білі плями в цьому регіоні – це об'єкти, які активно відображають радіохвилі з супутника", – пояснюють автори сервісу.

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Волонтери наголосили, що не публікують внутрішні розвіддані. Вони беруть лише інформацію у відкритому доступі.

"Наша мета – покращити якість та оперативність інформації, що може допомогти збройним силам та зменшити потік дезінформації" , – пишуть автори проєкту.

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