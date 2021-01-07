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В Украине выявили почти девять тысяч новых случаев COVID-19

7 января, 08:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 148 человек

В Украине за последние сутки выявили 8997 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 099 493 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 148 украинцев (всего – 19 505). Вылечить удалось 773 214 инфицированных (11 316 – за последние сутки).

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Ранее сайт "Сегодня" напомнил украинцам, какие нас ждут ограничения и запреты с 8 января, и что все-таки будет работать.

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Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что в Украине могут отменить локдаун. Он объяснил это тем, что систему здравоохранения необходимо разгрузить от коронавируса перед началом сезона гриппа.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в нашу страну контрабандой вакцины от коронавируса. По его словам, у государства есть четкий план вакцинации, а за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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