В Украине за сутки более 13 тысяч человек заразились коронавирусом

За все время эпидемии выздоровели более 480 тысяч человек

В Украине за последние сутки выявили 13 514 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 872 228 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 285 украинцев, а это наибольшее число с начала эпидемии (всего – 14 755). Вылечить удалось 480 348 инфицированных (15 327 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий назвал способ разорвать цепочку заражений коронавирусом в Украине. Депутат считает, что нужно вакцинировать более 18 млн украинцев.

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Также напомним, локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января из-за ситуации распространения коронавирусной инфекции в стране.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 более 20,8 млн человек. По его словам, в настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины.

Смотрите в видеосюжете о том, как медики добираются к больным COVID по грязи, ямам и горным тропам:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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