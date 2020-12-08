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В Украине за сутки обнаружили более десяти тысяч новых случаев COVID-19

8 декабря, 08:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли почти 200 человек

В Украине за последние сутки выявили 10 811 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 832 758 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 195 украинцев (всего – 13 928). Вылечить удалось 436 564 инфицированных (12 860 – за последние сутки).

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От COVID-19 умер автор сценария культовой игры S.T.A.L.K.E.R.

Ранее мы сообщали, что Украина ведет переговоры с пятью производителями вакцин от коронавируса. Среди них Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Всего в Минздраве планируют вакцинировать половину населения страны.

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Также напомним, медики предупредили, что детям с бессимптомным коронавирусом грозят тяжелые осложнения. Заблаговременно предотвратить их можно при условии сдачи ИФА-теста на антитела. Он покажет наличие иммуноглобулинов, которые означают, что ребенок переболел COVID-19.

Кроме того, Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению и вакцинации против COVID-19. В ближайшее время должна состояться онлайн-конференция между министерством и представителями частных больниц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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