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В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

3 февраля, 08:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 165 человек

В Украине за последние сутки выявили 3285 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 227 164 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 165 украинцев (всего – 23 089). Вылечить удалось 1 045 473 инфицированных (10 101 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что национальный план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам, а первыми прививки получат уязвимые категории населения.

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Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину. В некоторых регионах карантинные мероприятия можно ослабить до уровня "желтой" и "зеленой зон".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назвал главный недостаток вакцины "Спутник V". Он добавил, что Украина получит вакцину от китайской компании Sinоvac, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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