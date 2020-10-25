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В Украине за сутки выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19

25 октября, 08:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус набирает обороты

В Украине за последние сутки выявили 6088 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 343 498 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 102 украинца (всего – 6391). Вылечить удалось 141 508 инфицированных (1753 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 195 599 человек (+4233 за сутки).

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине уже занято более 60% коек для больных COVID-19.

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Также напомним, президент Владимир Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19. Президент назвал отечественную разработку уникальной.

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Кроме того, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе.

А в Черновцах избирателей пугают коронавирусом. Город обклеен листовками с предупреждением о том, что после голосования якобы надо сдать тест на COVID-19. Подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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