В Украине за сутки выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 6088 новых случаев инфицирования коронавирусом.
По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 343 498 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 102 украинца (всего – 6391). Вылечить удалось 141 508 инфицированных (1753 – за последние сутки).
За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 195 599 человек (+4233 за сутки).
Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине уже занято более 60% коек для больных COVID-19.
Также напомним, президент Владимир Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19. Президент назвал отечественную разработку уникальной.
Кроме того, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе.
А в Черновцах избирателей пугают коронавирусом. Город обклеен листовками с предупреждением о том, что после голосования якобы надо сдать тест на COVID-19. Подробности в видеосюжете:
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