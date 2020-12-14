Коронавирус в Украине: количество новых случаев за сутки резко упало

За все время эпидемии выздоровели более 506 тысяч человек

В Украине за последние сутки выявили 6451 новый случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 900 666 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 93 украинца (всего – 15 247). Вылечить удалось 506 718 инфицированных (5154 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина, скорее всего, не сможет провести бесплатную вакцинацию всех людей из групп риска, поскольку в бюджете на 2021 год на медицину предусмотрено слишком мало средств.

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Также напомним, в Украине ПЦР-тестирование будут проводить всем гражданам с признаками респираторных заболеваний, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни.

Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий назвал способ разорвать цепочку заражений коронавирусом в Украине. Депутат считает, что нужно вакцинировать более 18 млн украинцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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