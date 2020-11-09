В Украине за сутки выявили более восьми тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 8687 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Всего инфекцию подтвердили у 469 018 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 115 украинцев (всего – 8565). Вылечить удалось 209 143 инфицированных (2277 – за последние сутки).
Ранее мы сообщали, что в Украине вступили в действие новые зоны адаптивного карантина. Киев остается в "оранжевой зоне". Эпидемические уровни устанавливаются с 9 ноября на следующие 14 дней.
Также напомним, министр юстиции Денис Малюська заявляет, что после вступления в силу нового закона о штрафах за нарушение карантина в Украине за отсутствие маски на улице штрафовать не будут.
Кроме того, в Украине вводят карантин выходного дня. На следующих выходных в стране будет работать только критическая инфраструктура. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцам необходимо подготовиться к нововведениям.
Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк